DEM Parti’den Bahçeli’ye Çağrı! 'Kardeşlik Hukukunu Koruyacak Olan Demokratik ve Hukuki Güvencelerdir'

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya yaptığı ‘silah bırakma’ çağrısının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da bir çağrı yaptı. Siyasi ve hukuki düzenleme yapılması için seslenen Bakırhan “Bahçeli dün ‘Bu çağrıyı kundaklamaya izin vermeyeceğiz’ dedi, kıymetliydi. Evet izin vermemenin yolu kardeşlik hukukunu koruyacak olan demokratik ve hukuki güvencelerdir Sayın Bahçeli” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan süreçte, DEM Parti İmralı Heyeti bir takım ziyaretlerde bulunmuş, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a terör örgütü PKK’ya silahları bırakması için seslenmişti.

Siyasetin bir numaralı gündemi haline gelen konuya ilişkin bir değerlendirme de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan geldi.

DEM Parti’den Bahçeli’ye Çağrı! 'Kardeşlik Hukukunu Koruyacak Olan Demokratik ve Hukuki Güvencelerdir' - Resim : 1

'BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI KIYMETLİ'

Partisin grup toplantısında konuşan Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin ‘Bu çağrıyı kundaklamaya izin vermeyeceğiz’ sözünün kıymetli olduğunu belirterek şunları söyledi: Evet izin vermemenin yolu kardeşlik hukukunu koruyacak demokratik ve hukuki güvencelerdir Sayın Bahçeli. O yüzden hukuki güvencelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü uzayan her süreç enfekte olmaya müsaittir. Geçmişte de görüldü dünya deneyimlerinde de görüldü. Bu süreç uzatılarak enfekte edilmemelidir. Hepimize düşen en büyük sorumluluklarda biri budur.

DEM Parti’den Bahçeli’ye Çağrı! 'Kardeşlik Hukukunu Koruyacak Olan Demokratik ve Hukuki Güvencelerdir' - Resim : 2

'MECLİS’E TARİHİ BİR ROL DÜŞÜYOR'

Çağrının somut adımlara dönüşmesi için siyasi ve hukuki düzenlemelerin artık kaçınılmaz olduğunu ifade eden Bakırhan “Artık hukuki ve siyasi düzenlemeler de bir an önce hayata geçirilmelidir. Ertelenmemelidir. Önüne kimi bahaneler konulmamalıdır. Bu konuda Meclis’e tarihi bir rol düşüyor. Belki Meclis son 50 yılda çok önemli rol oynamayla karşı karşıyadır. Bu çağrının bir muhatabı da Meclis’tir. Adımların atılması yasal anayasal düzenlemeler için Meclis çok önemli bir zemindir” dedi.

DEM Parti’den Bahçeli’ye Çağrı! 'Kardeşlik Hukukunu Koruyacak Olan Demokratik ve Hukuki Güvencelerdir' - Resim : 3

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Kaynak: ANKA

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