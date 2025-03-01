DEM Parti'den Yol Haritası İçin Yeni Karar
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 'silah bırakma' çağrısının ardından DEM Parti, kurullarında gelinen süreci ve bundan sonra izlenecek yola karar verecek.. Parti kurullarında sürece ilişkin nasıl bir yol izleneceği tartışmalarının ardından önceki dönemlerde olduğu gibi il ve ilçelerde halk buluşmaları yapılacağı belirtildi.
DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası süreci değerlendirmek üzere İstanbul’da Merkez Yürütme Kurulu’nu topladı.
ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgilere göre, DEM Parti, yapılan MYK toplantısında terör örgütü PKK lideri Öcalan'la yapılan görüşmede yer alan 7 kişilik İmralı Heyeti'nin MYK'ya katılarak bilgilendirme yaptığı ancak, ''derinlemesine bir tartışma olmadığı ve bir karar alınmadığı'' aktarıldı.
MYK 3 MART'TA TOPLANIYOR
DEM Parti MYK'nın 3 Mart Pazartesi günü yapacağı toplantıda ''asıl süreç ve çağrı tartışmasının'' ele alınacağı öğrenildi.
Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti yetkili kurullarını toplama kararı almıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığında, yarın Parti Meclisi (PM) ve il eşbaşkanları, 3 Mart Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve 5 Mart Çarşamba günü milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılacak.
Öte yandan DEM Parti’nin yapacağı bu toplantılarda, partiye gönül verenlerin fikrinin alınması ve önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleneceği tartışılacak. Ayrıca, il ve ilçelerde halk buluşmaları düzenlenecek.
Kaynak: ANKA