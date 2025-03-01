Sırrı Süreyye Önder 'Ateşkes' İlanı Sonrası Süre Verdi

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından, ‘ateşkes’ açıklaması geldi. DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'ÜÇ AYLIK SÜREDE...'

Terör örgütü PKK’dan yapılan “Öcalan’ın çağrısına uyuyoruz, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasını bekledikleri belirten Önder, bu süreçte devlet görevlileri ile siyasilerin de dahil olacağı bir dizi toplantılar yapılacağını duyurdu. Önder açıklamasında, “Artık meselenin müşkül kısmını geride bıraktık. Önümüzdeki hafta devlet görevlileri ve siyasilerin de dahil olacağı bir dizi toplantı olur ve birçok şey netleşir, bunlar daha da somutlaşır. Önümüzdeki üç aylık sürede her şeyin düzenlenmiş olmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kandil’e Öcalan’ın videolu mesajının gönderilip gönderilmediğine ilişkin soruya da yanıt veren Önder, “İmralı’da çekim yapıldı ama gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum” dedi. Öte yandan Önder, silahların bırakılmasının pratikte nasıl olacağına yönelik soruyu da “Onlar için şimdiden hiçbir şey söyleyemem. Önemli olan ortaya konulan irade ve kararlılık. Gerisi her türlü düzenlenir” şeklinde karşıladı.

Kaynak: ANKA