CHP'li Gürer'den 'Su Kaynaklarını Koruyalım' Çağrısı

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, su kaynaklarının hızla tükenmeye devam ettiğini ve bu sorunun çözülmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiğini belirtti. Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte, su planlamasının sadece kamu kurumlarının değil, tüm toplumun sorunu olması gerektiğini vurgulayan Gürer, "Su kaynaklarını gözümüz gibi korumalıyız" dedi. Ayrıca, yeraltı sularının her geçen yıl daha derinlerden temin edilmesinin önemli bir problem haline geldiğini ifade etti.

YÜZLERCE OBRUK OLUŞTU

Ömer Fethi Gürer, yeraltı sularının çekilmesiyle ilgili endişelerini dile getirirken, özellikle tarımda su kullanımının arttığını belirtti. İç Anadolu gibi kurak bölgelerde, yeraltı sularının daha fazla kullanılmasına ve bunun sonucunda obrukların sayısının artmasına dikkat çekti. Gürer, 2021'de yapılan açıklamalarda Konya Kapalı Havzası'nda 175 obruk bulunduğunu, ülke genelinde ise 250 civarında obruk oluştuğunu belirterek, bu durumun hem su kaynaklarını hem de tarım alanlarını tehdit ettiğini söyledi. O nedenle, vahşi sulama yöntemlerinden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

"MODERN YÖNTEMLER TEŞVİK EDİLMELİ"

Su kullanımındaki sorunların çözülmesi için, suyun doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğini savunan Gürer, modern sulama yöntemlerinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Bankaların, ruhsatsız kuyularda modern sulama yapılabilmesi için kredi desteği sağlaması gerektiğini belirten Gürer, "Kaçak sulamanın önüne geçebilmek için düzenlemeler yapılmalıdır," dedi. Ayrıca, yeraltı sulama barajlarının yapılması, çatı suları ve gri suyun doğru yönetilmesi gibi çözüm önerileri sundu. Gürer, su kaynaklarını korumak için yapılan projelerin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "Su kaynakları geleceğimiz için yaşamsal öneme sahip, her damlası kıymetlidir," diye ekledi.