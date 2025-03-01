Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı! 'Temenni Ederiz ki Bu Fırsat Değerlendirilsin'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz terörle mücadeleye yönelik flaş bir açıklamada bulundu. Yılmaz “Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçilmiş, kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapılmıştır. Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki bu fırsat değerlendirilsin, bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın” dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı! 'Temenni Ederiz ki Bu Fırsat Değerlendirilsin'

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından terör örgütü PKK çağrıya olumlu yanıt verdiklerini ve istenenleri yerine getirecekleri mesajını vermişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan yaşanan gelişmelere ilişkin önemli bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir paylaşım yapan Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti. Yılmaz “Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı! 'Temenni Ederiz ki Bu Fırsat Değerlendirilsin' - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Yüzyılı Vizyonunun ayrılmaz bir parçası olan Terörsüz Türkiye hedefi güvenlik bakımından olduğu kadar, daha hızlı kalkınmak ve demokrasimizin standartlarını yükseltmek bakımından da son derece kıymetlidir.

'TERÖR REFAHI AŞAĞIYA ÇEKTİ'

Terörün doğrudan verdiği zararların yanı sıra, ekonomik ve sosyal kalkınmaya vurduğu darbe, yatırım ortamına yaptığı olumsuz etki açıktır. Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa bir çok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir.

Terör ekonomiye zarar verdiği gibi demokrasiyi de zehirlemiş, demokratik standartların yükselmesini, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişlemesini zorlaştırmıştır. Provokatif terör eylemleri, kökü dışarıda olan vesayet odaklarının ve darbeci zihniyetlerin değirmenine su taşımıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı! 'Temenni Ederiz ki Bu Fırsat Değerlendirilsin' - Resim : 2

'TERÖR VE SİYASET BİR ARADA OLAMAZ'

Son yirmi yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kalkınma ve demokraside başarılanlar teröre rağmen yapılmış, terörün istismar ettiği konular büyük oranda ülkemizin gündeminden çıkarılmıştır.

Her zaman vurguladığımız üzere, terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olmaz, olamaz. Dünyada hiç bir demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez. Tarihi tecrübesi ile bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya öğretmiş aziz milletimiz; farklılıkları çatışma konusu değil zenginlik görerek, terörün gölgesinde olmayan bir demokratik sivil siyaseti sonuna kadar hak etmektedir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı! 'Temenni Ederiz ki Bu Fırsat Değerlendirilsin' - Resim : 3

'ÜLKEMİZİN GÜNDEMİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Önce ülkem ve milletim anlayışıyla Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde liderliği ve kararlı duruşu, bir çok farklı siyasi parti ve çevrenin desteği ile Terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin gündemi haline gelmiştir.

Terör örgütünün hiç bir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır.

'TEMENNİMİZ FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLSİN'

Son olarak Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçilmiş, kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapılmıştır. Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki bu fırsat değerlendirilsin, bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde emperyal heveslerle plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı! 'Temenni Ederiz ki Bu Fırsat Değerlendirilsin' - Resim : 4

'TÜRKİYE TARİHİ YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRECEK'

85 milyon insanımızın bin yıllık kardeşlik, inanç ve kader ortaklığı zemininde; Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı her halükarda birliğin, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacaktır.

Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinde, demokratik, güçlü ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti Devleti, iç cephesini tahkim ederek, bölgesinde ve küresel düzeyde mazlumların umudu, adaletin gür sesi olarak tarihi yürüyüşünü sürdürecektir.

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Terörün doğrudan verdiği zararların yanı sıra, ekonomik ve sosyal…

— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 1, 2025

Kaynak: Haber Merkezi

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Cevdet Yılmaz PKK Abdullah Öcalan
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