Özgür Özel'den Taziye Ziyareti

CHP lideri Özgür Özel, annesi Hediye Kozok’u kaybeden gazeteci Fırat Kozok ile oğlu Kuzey Boran Varol’u kaybeden gazeteci Nagehan Akbulut Varol’a ziyarette bulundu.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi Hediye Kozok’u kaybeden gazeteci Fırat Kozok ile oğlu Kuzey Boran Varol’u kaybeden gazeteci Nagehan Akbulut Varol’a taziye ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel'den Taziye Ziyareti - Resim : 1

Özel'e ziyaretlerinde, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de eşlik etti.

CHP lideri, gazetecilere kayıpları dolayısıyla başsağlığı diledi.

Özgür Özel'den İmralı Süreciyle İlgili Flaş İddiaÖzgür Özel'den İmralı Süreciyle İlgili Flaş İddiaSiyaset
Özgür Özel'den Olağanüstü Toplantı Kararı: MYK Sona ErdiÖzgür Özel'den Olağanüstü Toplantı Kararı: MYK Sona ErdiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel CHP Gazeteci
Son Güncelleme:
Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor? Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı! 'Temenni Ederiz ki Bu Fırsat Değerlendirilsin' Ateşkes Kararı Sonrası İlk Açıklama
DEM Parti'den Yol Haritası İçin Yeni Karar DEM Parti'den Yol Haritası İçin Yeni Karar
Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün
ÇOK OKUNANLAR
Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...' Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'
Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura! ‘Vergiden Kaçarım’ Diyen Herkesi Tek Tek Buldular: Beyanname için Süre Başladı, ‘33 Bin TL’ Detayı Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura!
Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü