Özgür Özel'den Taziye Ziyareti
CHP lideri Özgür Özel, annesi Hediye Kozok’u kaybeden gazeteci Fırat Kozok ile oğlu Kuzey Boran Varol’u kaybeden gazeteci Nagehan Akbulut Varol’a ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi Hediye Kozok’u kaybeden gazeteci Fırat Kozok ile oğlu Kuzey Boran Varol’u kaybeden gazeteci Nagehan Akbulut Varol’a taziye ziyaretinde bulundu.
Özel'e ziyaretlerinde, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de eşlik etti.
CHP lideri, gazetecilere kayıpları dolayısıyla başsağlığı diledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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