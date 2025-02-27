Özgür Özel'den Olağanüstü Toplantı Kararı: MYK Sona Erdi

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı saat 19.00'da başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sona erdi. Toplantı sonrası CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Özgür Özel'den Olağanüstü Toplantı Kararı: MYK Sona Erdi

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mesajında, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısını yaptı.

Öcalan’ın çağrısının üzerine CHP MYK, olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık edeceği toplantı saat 19.00’da başladı.

Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 2 saat sürdü. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı değerlendirildi.

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Kaynak: ANKA

Etiketler
Abdullah Öcalan İmralı CHP
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