İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Dış Basın Nasıl Gördü?

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüştü. Saat 14.30 civarında sona eren görüşme sonrası İmralı heyeti İstanbul'a gelerek, Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütün silah bırakması ve kendisini lağvetmesi çağrısı dünya basınında geniş yer buldu.

'KIRILGAN BARIŞIN BAŞLANGICI'

Britanya merkezli The Guardian gazetesi "PKK lideri Kürt militan gruba silahsızlanma çağrısı yaparak Türkiye ile kırılgan bir barışın başlangıcına işaret etti" başlığıyla yayımladığı haberinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öcalan'ın mesajı, başta IŞİD militanlarıyla savaşan ve Suriye'nin doğusundaki iki büyük şehir de dahil olmak üzere geniş bir bölgeyi kontrol altında tutan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olmak üzere, Suriye'nin kuzeydoğusu ve Irak'ın kuzeyine yayılmış ve PKK ile bağlantılı olan Kürt silahlı gruplarını da etkileyecek. Öcalan'ın açıklaması, Suriye'de Türkiye destekli milislerle çatışan ve uzun süredir Türk saldırılarının hedefi olan SDG'yi daha da baskı altına alacak ve yalnızlaştıracak gibi görünüyor."

Haberde, PKK içindeki farklı grupların Öcalan'ın çağrısına nasıl yanıt vereceğinin belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

'IRAK VE SURİYE İÇİN DE SONUÇLAR DOĞURABİLİR'

Çağrıyı "bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilecek bir hareket" olarak nitelendiren Britanya merkezli Reuters haber ajansı, "Öcalan'ın çağrısı, PKK'nın üslendiği Kuzey Irak'ın büyük petrol ihracatçısı bölgesi ve 13 yıllık iç savaşın ardından Beşar Esad'ın Aralık ayında devrilmesiyle yeni bir döneme giren komşu Suriye için de sonuçlar doğurabilir" yorumunu yaptı.

'HÜKÜMET BUNDAN SONRA NE ÖNERECEK?'

ABD merkezli The New York Times da Öcalan çağrısının nasıl karşılık bulacağına ilişkin belirsizliği vurguladı. "Bundan sonra ne olacağına dair çok az belirti var" diyen gazete, Abdullah Öcalan'dan söz ederken "Sayın" hitabını kullandı. Haberde, "Sayın Öcalan'ın çağrısına uyulup uyulmadığını kimin denetleyeceği, buna uyan savaşçılara ne olacağı ya da hükümetin silahsızlanma karşılığında ne önerdiği -eğer bir şey varsa- kamuoyunda pek tartışılmadı" diye yazıldı.

'ÖRGÜT İÇİNDEKİ GRUPLAR DİRENEBİLİR'

Fransa merkezli Euronews, Öcalan'ın çağrısını "Bu çağrı, 40 yılı aşkın süredir devam eden ve on binlerce can kaybına yol açan çatışmayı sona erdirme potansiyeline sahip" diye değerlendirdi. Öcalan'ın örgüt üzerinde etkili olduğunu vurgulayan gazete, "analistlerin grubun liderliğinin Öcalan'ın yaptığı her çağrıya kulak vermesinin beklediğini, ancak grup içindeki bazı grupların buna direnebileceğini söylediğini" aktardı.

'TÜRKİYE'DEKİ ÇATIŞMALARIN SONA ERMESİNİN ÖNÜ AÇILABİLİR'

Alman BILD gazetesinin "Kürt liderden çağrı: Öcalan PKK'yi silahsızlandırmak ve tasfiye etmek istiyor" başlığıyla verdiği haberde, "Bu duyuru, kırk yıldır süren kanlı çatışmaların ardından Türkiye'deki çatışmaların sona ermesinin önünü açabilir" denildi.

'SİYASİ RİSKLERİ BAHÇELİ ÜSTLENDİ'

Britanya merkezli The Middle East Eye (MEE) gazetesi de PKK'nın üst düzey isimlerinin daha önce Öcalan'ın mesajına kulak vereceklerini ve buna göre hareket edeceklerini belirttiklerini ifade etti. Gazete, "Bu süreç boyunca Erdoğan geri planda durarak siyasi riskleri Bahçeli'nin üstlenmesine izin verdi." ifadelerini kullandı. Haberde, "Ankara'daki pek çok yetkili, hükûmetin Öcalan'la görüşmeye başlama motivasyonunun, İsrail ve İran arasında artan bölgesel gerginlikle bağlantılı olduğuna inanıyor" denildi.

'HALA ÇOK SAYIDA ZORLUK VAR'

Washington merkezli Al Monitor'de yayımlanan Amberin Zaman imzalı haberde "Bölgedeki Kürtler tarafından merakla beklenen Öcalan açıklaması, ülkenin en popüler Kürt lideri Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını ve PKK savaşçılarına af çıkarılmasını da içermesini umduğu bir sürecin başlangıcına işaret ediyor. Ancak hala çok sayıda zorluk var" ifadeleri kullanıldı.

