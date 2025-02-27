Dolandırıcılıktan Aranan Şüpheli Polisler Tarafından Yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara'da 'dolandırıcılık' iddiasıyla hakkında yakalama kararı olan M.A., Samsun'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen M.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA