Üsküdar’da Gecekondu Yangını Panik Yarattı

Üsküdar’da bir gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Elektrik kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi İkinci Dere sokakta yer alan bir gecekonduda çıktı.

Alınan bilgilere göre kimsenin bulunmadığı esnada henüz öğrenilemeyen bir nedenle gecekondudan yoğun dumanlar yükseldi.

Üsküdar’da Gecekondu Yangını Panik Yarattı - Resim : 1

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının elektrik kaynaklı olduğu düşünülürken, sebebin kesin olarak tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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