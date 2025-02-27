Evini Ateşe Veren Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Altınyaprak Mahallesi Konut 1. Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yapılan incelemede, yangının evde yalnız yaşayan F.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadın, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA