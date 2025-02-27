Cem Uzan'ın Gözdesiydi! Lüks Otel Satışa Çıkarıldı
Uzan Grubu tarafından Antalya'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırılan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu lüks otel, 2019 yılında Milli Emlak tarafından bir özel firmaya satılmasının ardından yeniden satışa çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Antalya Konyaaltı sahiline 47 kilometre mesafede, 2 bin 200 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde 2000'li yılların başında inşa edilen otel, tamamlanmasına rağmen hiç hizmete alınamadı. Uzan Grubu'nun mal varlıklarına el konulmasının ardından otel, TMSF'ye geçti. Sonrasında TEDAŞ'a devredilen otel, mahkeme kararıyla Hazine adına tescil edilerek 2019 yılında Milli Emlak tarafından özel bir şirkete satıldı.
OTEL UNUTULDU, DİŞ YÜZEYİ TAHİR OLDU
Otele ilişkin yıllar içinde yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun Antalya Valisi olduğu dönemde atıl durumda olan otelin tekrar faaliyete geçirilmesi için çeşitli çabalar gösterildi. Ancak Karaloğlu'nun Diyarbakır'a atanmasının ardından bu çabalar da unutuldu. Hizmete alınamayan otelin dış yüzeyi, kötü hava koşulları nedeniyle tahrip oldu. Camlar kırılırken, içerdeki yatak, masa ve sandalye gibi eşyalar da yağmalandı.
PANDEMİ SONRASI BEKLEYİŞ DEVAM ETTİ
2019 yılında Milli Emlak'tan satın alan firma yetkilileri, verdikleri bir açıklamada, bölgeye yatırım yapmayı planladıklarını ve 2020 yılı içinde otelin yenilenip açılacağına dair söz vermişti. Ancak pandemi nedeniyle bu planlar hayata geçirilemedi.
'SATILIK' TABELASI ASILDI
Pandemi sürecinin ardından yatırım yapılmayan otel, atıl durumda kalmaya devam etti. Geçtiğimiz aylarda ise otelin dışına 'satılık' tabelası asıldı. Tabelayı yerleştiren emlakçı, satışın gerçekleştiğine dair bilgi aldıklarını belirterek, detayları paylaşamayacaklarını ifade etti. 22 odalı olan otel, toplam 3 bin 567 metrekarelik bir arazide yer alıyor ve 555 metrekarelik kapalı alana sahip. 2019'daki satıştan sonra onarılan dış camlar, yeniden kırıldığı için otel yeniden kötü bir duruma düştü.