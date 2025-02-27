Cem Uzan'ın Gözdesiydi! Lüks Otel Satışa Çıkarıldı

OTEL UNUTULDU, DİŞ YÜZEYİ TAHİR OLDU

Otele ilişkin yıllar içinde yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun Antalya Valisi olduğu dönemde atıl durumda olan otelin tekrar faaliyete geçirilmesi için çeşitli çabalar gösterildi. Ancak Karaloğlu'nun Diyarbakır'a atanmasının ardından bu çabalar da unutuldu. Hizmete alınamayan otelin dış yüzeyi, kötü hava koşulları nedeniyle tahrip oldu. Camlar kırılırken, içerdeki yatak, masa ve sandalye gibi eşyalar da yağmalandı.