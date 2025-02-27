Balıkesir'de Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Erdek-Harmanlı olarak duyururken, depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 27, 2025
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) https://t.co/bU0G9cQQso
27.02.2025, 14:27:53 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 15.6 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi
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