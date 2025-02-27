Balıkesir'de Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Balıkesir'de Korkutan Deprem

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Erdek-Harmanlı olarak duyururken, depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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