İYİ Parti’de Sıcak Saatler! Dervişoğlu’ndan Olağanüstü Toplantı Çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini saat 18.00'de Parti Genel Merkezi'nde olağanüstü toplantıya çağırdı.

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İYİ Parti’de Sıcak Saatler! Dervişoğlu’ndan Olağanüstü Toplantı Çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini saat: 18.00'de Parti Genel Merkezi'nde olağanüstü toplantıya çağırdı.

İMRALI GÖRÜŞMESİ SONRASI ÇARPICI HAMLE

DEM Parti Heyeti, bugün İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 17.00'de İstanbul'da basın toplantısı gerçekleştirecek. Öcalan'ın çağrısının bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırması dikkat çekti. Parti toplantıyı 18.00'de gerçekleştirilecek. Görüşmede, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın yapması beklenen çağrının ele alınması bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

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İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu
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