Bakan Gelmedi, CHP Komisyonu Terk Etti

Bolu Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu toplantısında, CHP milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılmamasına tepki göstererek toplantıyı terk etti. CHP'nin ardından, Yeni Yol ve İYİ Parti milletvekilleri de komisyondan ayrıldı.

BAKAN ERSOY TOPLANTIYA KATILMADI

AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un başkanlık ettiği Meclis Araştırma Komisyonu, yangının tüm boyutlarıyla araştırılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla toplandı. Ancak toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı yerine Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılması muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Yaşanan gerginlik sonrası toplantıya 10 dakika ara verildi.

"BİZ BU TİYATROYA ORTAK OLMAYACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bakanın komisyona gelmemesini eleştirerek, “Bakan buraya gelip soruları cevaplamalı. 78 insanın hayatını kaybettiği bu olayda, Turizm Bakanı’nın açık bir kusuru olduğu gerçek. Ancak burada herhangi bir istifa da yok. Biz bu tiyatroya ortak olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Başarır, şunları söyledi:

"Tarihi bir görev yapıyorsunuz. Tarihi bir sorumluluğumuz var. Üzülerek söylüyorum ki üçüncü toplantımızda da Turizm Bakanı buraya gelmedi. Çalışma Bakanı buraya gelmedi. Biz burada bir araştırma yapıyoruz. Burada toplanan veriler, günün birinde savcılığın kovuşturmasında önemli bir yer teşkil edecek. Turizm Bakanı'nın açık bir kusuru olduğu gerçek. Burada bir istifa yok. Buraya gelen herhangi bir bakan yok. O zaman neyi araştırıyoruz biz? Niye Bakan buraya gelmiyor? AKP’li arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakan burada olmalı. Bakana sorular sormalıyız. Bunu 86 milyon adına yapmalıyız.

Biz maddi gerçeği bulacak mıyız? 78 kaybettiğimiz insanın ailesinin içini mi rahatlatacağız yoksa bakanı mı aklayacağız? Bakan buraya gelmezse burası bakanı aklama komisyonu olur. Bakan buraya gelip, soruları cevaplamalı. Tüm aileler burayı takip ediyor ama bakan yok. Size bu vicdanen uygun geliyor mu? Şimdi Bolu'ya gidip oteli inceleyeceksiniz ama sorumlu Bakan buraya gelip, en azından vicdanları rahatlatmak için burada olmalıydı. Muhalefet olarak burada olmamızın bir anlamı yok.

Hiç kusura bakmayın burada araştırma bir tiyatroya döner ve halkı üzer. Meclis’in saygınlığına gölge düşürür. Bu bakanın bir cümlesi tutanaklara geçmezse bu nasıl olacak? Gensoru zaten yok. Yüce Divan'a göndermemiz için 400 kişinin imzası gerekiyor. Bence bu bir skandal. Biz CHP Grubu olarak bakan yoksa tiyatroya ortak olmak istemiyoruz."

İKİ PARTİ DAHA TERK ETTİ

Verilen aranın ardından komisyonda söz alan Yeni Yol Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da benzer gerekçelerle komisyonu terk etti. Muhalefet milletvekilleri, bakanın katılım sağlamadığı bir toplantının araştırma komisyonu olmaktan çok bir "aklama komisyonuna" dönüşeceğini savundu.

Komisyon, muhalefet milletvekillerinin ayrılmasının ardından AKP ve MHP’li üyelerle çalışmalarına devam etti.

Kaynak: ANKA