Bakan Fidan’dan Kritik Ukrayna Mesajı! 'Artık Herkes Ateşkes Konusunda Hemfikir'

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile birlikte ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli açıklamalar yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin de konuşan Bakan Fidan "Netanyahu'nun Suriye'yle ilgili söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli" dedi.

'HERKES HERKESLE TEMAS İÇİNDE'

Bakan Fidan, Ukrayna için devam eden barış müzakerelerine ilişkin ise “Herkes herkesle şu anda yoğun bir temas içerisinde. Muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları ne olacak, bu ateşkes anlaşması bir barış anlaşmasına döner mi, güvenlik garantileri ne olacak bu konuda yoğun temaslar var” dedi.

Bakan Fidan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

'DESTEĞE HAZIRIZ'

Toplantıda bölgedeki önemli gelişmeleri ele aldık. Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak iki tarafın da olduğu girişimleri destekledik. Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak da dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha dile getiriyorum.

'NETANYAHU BARIŞTAN YANA DEĞİL'

Netanyahu'nun Suriye'yle ilgili söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli. İsrail'in eylemlerine karşı net bir duruş sergilenmelidir.

Biz Suriye'nin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini savunduk. Suriye'de siyasi geçiş sürecinin sonraki adımlarının da kapsayıcı olmasını ve ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz.

'YOĞUN TEMASLAR VAR'

Ukrayna için devam eden barış müzakerelere ilişkin de konuşan Bakan Fidan, şuanda görüşme trafiğinin olduğunu belirterek şunları söyledi: Herkes herkesle şu anda yoğun bir temas içerisinde. Muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları ne olacak, bu ateşkes anlaşması bir barış anlaşmasına döner mi, güvenlik garantileri ne olacak bu konuda yoğun temaslar var. Güzel olan şey artık herkesin bir ateşkes konusunda hemfikir olması.

Kaynak: AA