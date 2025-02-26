CHP’li Serkan Sarı Yem Fiyatlarına İsyan Etti! 'Böyle Giderse Süt de Bulamayız Et de'

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, süt üreticilerinin sorunlarını dinleyerek, üreticiler için destek çağrısı yaptı. CHP’li Sarı yem fiyatlarındaki artışın süt fiyatlarını karşılamadığını belirtti. Sarı “Böyle giderse süt de bulamayız et de” dedi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
CHP’li Serkan Sarı Yem Fiyatlarına İsyan Etti! 'Böyle Giderse Süt de Bulamayız Et de'

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Kepsut ilçesinde süt üreticilerini ziyaret etti. Süt üreticilerinin yaşadıkları sorunları tek tek dinleyen CHP’li Sarı, destek için seslendi.

Süt üreticileri “Biz şu an çalışırken batıyoruz. Eksi 5 derece soğukta hayvan bakmakla uğraşıyoruz” diyerek dert yanarken, emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi.

CHP’li Serkan Sarı Yem Fiyatlarına İsyan Etti! 'Böyle Giderse Süt de Bulamayız Et de' - Resim : 1

'ALTINDAN KALKMAK İMKANSIZ'

Yem fiyatlarının son birkaç ayda yüzde 15-20 oranında arttığını ifade eden üreticilerden biri “Geçen hafta yem çuvalını 587 liraya aldım. 15 gün önce 610 liraya çıktı. Şimdi ise 900 liraya kadar yükseldi. Bu artışların altından kalkmak imkansız hale geldi” diyerek yaşadıkları zor durumu dile getirdi.

CHP’li Serkan Sarı Yem Fiyatlarına İsyan Etti! 'Böyle Giderse Süt de Bulamayız Et de' - Resim : 2

'YARIN SÜT BULAMAYIZ'

Yem fiyatına endeksli bir süt fiyatının belirlemesi gerektiğini belirten CHP’li Sarı şunları söyledi: Bu işin istikrarlı ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Yoksa köylümüz çiftçimizi bu şekilde bir cenderenin içerisinde yok edersek yarın öbür gün içecek bir süt bulamayız. Yarın öbür gün bir et hayvanı bulamayız. Bugün sadece bütün rekabetini yurt dışından getirdiği etle çözmeye çalışan vatandaşların et ihtiyacını yurt dışından sağlamaya çalışan bir Tarım Bakanı var.

Kaynak: Haber Merkezi

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