Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Facia Otelinde İncelemelerde Bulunacak

Otel Yangınını Araştırma Komisyonu’nun Kartalkaya’daki faciaya ilişkin, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Facia Otelinde İncelemelerde Bulunacak

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Otel Yangınını Araştırma Komisyonu’nun yerinde inceleme yapacağı tarih belli oldu.

Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Facia Otelinde İncelemelerde Bulunacak - Resim : 1

Komisyon Başkanı Selami Altınok, Grand Kartal Otel'de 28 Şubat Cuma günü incelemelerde bulunacaklarını duyurdu. AFAD yetkililerinin sunumu için toplanan komisyonda açıklamalarda bulunan Altınok, iki haftadır meselenin üzerine çalıştıklarını duyurdu.

Altınok, 26 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin sunum yapacağını dile getirerek, "Hazırlıklarımızı yaptık, cuma günü heyetimizle beraber Bolu'ya, Kartalkaya'ya giderek bu acı olayın meydana geldiği otelde incelemeler yapacağız” diye konuştu.

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Kaynak: AA

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