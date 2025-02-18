Kartalkaya Otel Yangını Meclis'te! Toplantıya Damga Vuran Sözler

Bolu'nun Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kurulan araştırma komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un başkanlık ettiği komisyon, yangının nedenlerini, sorumlulukları ve alınması gereken önlemleri detaylı şekilde inceleyecek.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA TAKVİMİ NETLEŞTİ

"TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu" adıyla kurulan komisyon, ilk oturumunda çalışma usulü ve takvimini belirledi. Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Selami Altınok, meydana gelen yangının Türkiye'yi yasa boğan bir felaket olduğunu belirterek, benzer olayların önüne geçilmesi için gerekli tüm detayların değerlendirileceğini söyledi.

Altınok, "Maalesef 78 hayata mal olan, günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği bu menfur olay ile alakalı tespitler yapacağız. Ayrıca bir daha böyle menfur olayların yaşanmaması için bundan sonraki süreçte ne gibi tedbirler alınabilir, hangi yasal düzenlemeler yapılabilir, kurum ve kuruluşların veya bu gibi işletme sahiplerinin bu tarz olaylar ile ilgili durumlarını tespit edeceğiz" dedi.

'BURASI SUÇLU TESPİT ETME YERİ DEĞİL'

Komisyonun temel amacının, otel yangınına dair teknik ve idari eksiklikleri belirlemek olduğunu vurgulayan Altınok, sadece yangının çıkış sebebini değil, aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşların olay öncesi ve sonrası sorumluluklarını da değerlendireceklerini ifade etti. Yangın güvenliği standartlarının yeterliliği, otellerdeki denetim süreçleri ve mevcut yasal çerçevenin geliştirilmesi gereken yönleri de raporda ele alınacak konular arasında yer alacak.

Altınok, komisyonun yargı sürecinden bağımsız olarak çalıştığını vurgulayarak, "Burası suçlu veya suçsuzları tespit etme yeri, ceza mahkemesi değil" diye konuştu.

UZMANLAR KOMİSYONA DAVET EDİLECEK

Toplantının devamında milletvekilleri, komisyonun dinlemesi gereken kişi ve kurumlar hakkında görüşlerini bildirdi. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yangın güvenliği uzmanları ve akademisyenlerin komisyonda dinlenerek sürece katkı sağlaması planlanıyor. Ayrıca, otelcilik sektörünün temsilcileri ile sigorta şirketleri gibi yangın güvenliği konusunda doğrudan sorumluluğu bulunan tarafların da görüşlerinin alınacağı belirtildi.

Komisyonun çalışmalarını tamamladıktan sonra hazırlayacağı kapsamlı rapor, TBMM'ye ve yürütme organına sunulacak. Raporda, yangının nedenleri, yangın öncesinde alınan ya da alınmayan önlemler, ilgili kurumların sorumlulukları ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için atılması gereken adımlar detaylandırılacak.

Kaynak: DHA