Özgür Özel'den 'Diploma' Tepkisi: Kimseye Ekmek Çıkmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi'ni ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi'nden AKP'ye geçen Serap Özbudun'un sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Özgür Özel, "Bizle doku uyuşmazlığı varmış. Serap hanımın 'Gelip ben CHP'ye katılmak istiyorum' dediğini ve bu konudaki yaklaşımımızı kendisi biliyor. Katıldığı partinin genel başkanına 'tek adam' demişti. Erdoğan’la yok AK Parti ile yok bizde var öyle mi?" ifadelerini kullandı.

'TSK'NIN NE İÇİNE NE İŞİNE KARIŞIRIZ'

CHP lideri Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "CHP Genel Başkanı'nın kuvvet komutanlarını doğrudan hedef alarak bir konuşma yapması, her türlü siyaset adabına aykırıdır" sözlerine, "TSK'nın ne içine ne işine karışırız" ifadeleriyle yanıt verdi.

'NEFESİME YAZIK ETMEYECEĞİM'

Özel, Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kendisine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine, “Sizin nefesinize yazık oldu ama ben kendi nefesime yazık etmeyeceğim” şeklinde yanıt verdi.

'DİPLOMA TARTIŞMASINDAN KİMSEYE EKMEK ÇIKMAZ'

Özel, İmamoğlu hakkında başlatılan diploma soruşturmasına ilişkin olarak, "Erdoğan'ın diploması bile yok. Erdoğan'a okul anılarını sorun. Diplomadan medet ummaları İmamoğlu korkusu. İmamoğlu'nun diploması belgelidir. Diploma tartışmasından kimseye ekmek çıkmaz" şeklinde konuştu.

'OKUL ARKADAŞLARIYLA İFTAR VERSİN DE GÖRELİM'

Sözlerine devam eden Özel, "AK Parti'yi yöneten bir akıl varsa, gerçekten herhalde siyaseten atılacak en yanlış adımı attığını eski yöneticileri takdir ederler. Bu kadar acemice bir iş olmaz. Bu bunlara döner, Erdoğan'ı vurur. Erdoğan'ın diplomasının olmadığı, okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisinin Muğla'ya büyükşehir başkan adayı yaptığı, onun dışında derste gören yok, amfide gören yok. Okul arkadaşlarıyla bir tane fotoğrafı yok. Hadi varsa sınıf arkadaşlarıyla bir fotoğraf çektirsin görelim. Bu ramazanda üniversite arkadaşlarına bir iftar versin de görelim. Ben bu kadar acemice yürütülen bir siyasetten ülkeyle ilgili endişelerim arttı" ifadelerini kullandı.

'VAR OLAN ŞEY YOK OLUR MU?'

Özel, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesini beklemediğini de belirterek "Var olan şey yok olur mu? 31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler. Üniversite ilan edilmiş, 'gelin başvurun bana' demiş. Başvuruyu kabul etmiş. 31 yıl önce birisi cinayet işlemiş olsa zaten zaman aşımından o cinayet ortadan kalkıyor. Yani Ekrem İmamoğlu‘nun mağdur olduğu bir süreç varsa da o mağduriyeti yaratanlar üzerinden bir şey yapmak lazım. Son derece şeffaf bir süreç var. Hiçbir yerinde kişisel bir kusuru yok, kişiye özel bir uygulama yok. Buradan onlara ekmek çıkmaz. Çıksa çıksa Erdoğan’ın diploma tartışması çıkar” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi