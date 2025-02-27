Ekmek Fiyatlarındaki Artış Meclis Gündeminde

CHP'li Ömer Fethi Gürer, ekmek fiyatlarında yaşanan artış ve fırıncıların yaşadığı sorunları gündeme getirdi. Gürer, "Esnafı sorumlu göstermek yerine, sorumluluğu gerçek anlamda üstlenmesi gereken iktidar, bu konuda almadığı önlemlerin hesabını vermelidir” dedi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Ekmek Fiyatlarındaki Artış Meclis Gündeminde

Türkiye’de iğneden ipliğe kadar birçok ürün ve hizmete her geçen gün zam üstüne zam gelirken, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekmek fiyatlarındaki artışı ve fırıncıların sorunlarını Meclis gündemine getirdi.

Yoksul vatandaşların yaşanan fiyat artışıyla birlikte ekmeği ‘kısmak’ zorunda kaldığına değinen Gürer, “Artan fiyatlarla ilgili doğal olarak fırıncıları da suçlayan ya da yargılayanlar var ama işin özü siyasi iktidar sorumluluğundadır. Çünkü fırıncılarla konuştuğunuz zaman diyor ki: ‘Un arttı, tuz arttı, maya arttı, kira arttı, işçilik arttı, nakliye arttı, yumurta arttı, elektrik arttı, doğal gaz arttı, akaryakıt arttı; ben ne yapayım, nasıl bu işi sürdüreyim?’ Esnafı sorumlu göstermek yerine, sorumluluğu gerçek anlamda üstlenmesi gereken iktidar, bu konuda almadığı önlemlerin hesabını vermelidir” ifadelerini kullandı.

Ekmek Fiyatlarındaki Artış Meclis Gündeminde - Resim : 1

'TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 'İTHALATÇI'YA DÖNÜŞTÜ

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ‘ithalatçı’ya dönüştüğünü belirten Gürer, Türkiye’deki buğday üretiminin sorunlu olduğunun altını çizerek konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Geçen yıl 1 milyon 200 bin ton TÜİK verilerine göre buğday üretimimizde düşüş oldu. Normalde Türkiye 20-22 milyon ton aralığında buğday üretse de bu Türkiye için yeterli değil.”

Gürer, sorunların çözümü için ise şunları önerdi:

"Bu bağlamda yapılması gerekli olan; üretim öncesinden başlayarak mutlak surette tohumda ve gübrede sübvansiyon sağlanmalı. Ayrıca, üretilmiş ürünün alım fiyatları yüksek tutularak üretimin artırılmasının buğdayda yolu açılmalı. Ardından, Toprak Mahsulleri Ofisi belli dönemler için ortaya çıkan sorunları yok etmek amacıyla sübvansiyon sağlayıp uygun fiyatla buğdayı sanayiciye vermelidir. Ne sanayici kazancından vazgeçer ne fırıncı vazgeçer ama bunun olumsuzluğunu ortadan kaldırmak, siyasi iktidarın öncelikle yapacağı düzenlemelere bağlı."

Kaynak: Haber Merkezi

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Ekmek Esnaf Ömer Fethi Gürer CHP Meclis
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