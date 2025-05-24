Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tüketiciyi sevindiren haber geldi. Yumurta fiyatları yüzde 50birden düştü, vatandaş koliyle almaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir art arda gelen zamlarla gündemden düşmeyen yumurta fiyatlarında tüketiciyi sevindiren gelişme yaşandı. Bayram öncesinde gelen indirimle birlikte, yumurta fiyatlarında ciddi bir düşüş görüldü. Özellikle ABD’ye yapılan ihracatın durması, iç piyasada arz fazlası oluşturarak fiyatları aşağı çekti.
30’LU KOLİ 200 TL’DEN 125 TL’YE DÜŞTÜ
Geçtiğimiz aylarda 30’lu koli yumurtanın fiyatı 190-200 TL aralığında seyrederken, şu anda bu rakam 125-130 TL bandına kadar düştü. Üreticiler ve satıcılar, bu düşüşün sadece bayramla sınırlı kalmayabileceğini, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların daha da gerileyebileceğini ifade ediyor.
İHRACAT DURDU, İÇ PAZAR CANLANDI
Irak ve ABD gibi ülkelere yapılan yumurta ihracatının sona ermesiyle birlikte, iç piyasada ürün fazlalığı oluştu. Bu gelişme, fiyatların düşmesine neden olurken satışlara da doğrudan yansıdı. Daha önce bütçesi nedeniyle yalnızca adet bazında yumurta alabilen vatandaşlar, şimdi kolilerce yumurta satın almaya başladı.
SATIŞLARDA ARTIŞ, TÜKETİCİDE MEMNUNİYET
Yumurta satıcıları, fiyatlardaki düşüşle birlikte satışların yeniden canlandığını belirtiyor. Tüketici talebinin yükselmesi, pazarda hareketliliği beraberinde getirdi. Şu anda bir yumurta ortalama 4 ila 4,5 TL arasında satılıyor. Satıcılar, fiyatlar bu seviyelerde kaldığı sürece talep artışının devam edeceğini ve piyasada canlılığın süreceğini ifade ediyor.