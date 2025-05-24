Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü

İHRACAT DURDU, İÇ PAZAR CANLANDI

Irak ve ABD gibi ülkelere yapılan yumurta ihracatının sona ermesiyle birlikte, iç piyasada ürün fazlalığı oluştu. Bu gelişme, fiyatların düşmesine neden olurken satışlara da doğrudan yansıdı. Daha önce bütçesi nedeniyle yalnızca adet bazında yumurta alabilen vatandaşlar, şimdi kolilerce yumurta satın almaya başladı.

SATIŞLARDA ARTIŞ, TÜKETİCİDE MEMNUNİYET

Yumurta satıcıları, fiyatlardaki düşüşle birlikte satışların yeniden canlandığını belirtiyor. Tüketici talebinin yükselmesi, pazarda hareketliliği beraberinde getirdi. Şu anda bir yumurta ortalama 4 ila 4,5 TL arasında satılıyor. Satıcılar, fiyatlar bu seviyelerde kaldığı sürece talep artışının devam edeceğini ve piyasada canlılığın süreceğini ifade ediyor.