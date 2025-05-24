Ünlü Gıda Devi İflasın Eşiğinde: Bütün Marketlerde Satılıyordu
Market raflarında yer alan vegan ürünleriyle dikkat çeken ünlü gıda devi, mali krizi aşamayarak iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya merkezli yenilikçi gıda girişimlerinden Beetgold, mali zorluklara dayanamayarak iflas başvurusunda bulundu. Sebze posalarını değerlendirerek vegan ürünler üreten şirket, yüksek yatırım ve büyük umutlarla çıktığı yolda belirsizliğe sürüklendi.
MAHKEMEYE BAŞVURU YAPILDI, GEÇİCİ YÖNETİM ATANDI
Beetgold’un CEO’su Friedrich Büse, Bamberg Yerel Mahkemesi’ne iflas başvurusunu yaptı. Başvurunun ardından geçici iflas yöneticisi olarak Ulm merkezli bir hukuk bürosu görevlendirildi. İlk etapta şirketin mali durumu detaylı şekilde incelenecek ve yeniden yapılandırma ihtimali değerlendirilecek.
BÜTÜN MARKETLERDE SATILIYORDU
Beetgold, meyve suyu üretiminde geriye kalan sebze posalarını geri dönüştürerek vegan pizza tabanı, tortilla ve wrap gibi ürünler geliştiriyordu. "Vollgemüse" markası altında piyasaya sunulan bu ürünler, kısa içerik listesi ve yüksek sebze oranıyla öne çıkıyordu. Şirketin ürünleri Almanya'nın önde gelen market zincirlerinden REWE başta olmak üzere bir çok market raflarında yer alıyordu.
7 MİLYON EUROLUK TESİS YATIRIMI YAPILMIŞTI
2019 yılında Hochland Grubu’nun bir inovasyon yarışmasıyla temelleri atılan girişim, 2024 itibarıyla Bamberg merkezli Irodima Holding bünyesine katıldı. Holding, eski bir et üretim tesisini dönüştürerek üretim kapasitesini artırmak adına yaklaşık 7 milyon euro yatırım yaptı. Ancak finansal sıkıntıların kaynağı henüz açıklanmadı.
"YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ"
Vegan gıda pazarındaki yoğun rekabetin ortasında kalan Beetgold’un geleceği şu an belirsizliğini korurken, CEO Friedrich Büse umutlu konuştu. "Tüm ekip olarak Beetgold’u yeniden canlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Büse, yeniden yapılanma süreciyle şirketin toparlanabileceğine inanıyor.