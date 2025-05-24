Ünlü Gıda Devi İflasın Eşiğinde: Bütün Marketlerde Satılıyordu

7 MİLYON EUROLUK TESİS YATIRIMI YAPILMIŞTI

2019 yılında Hochland Grubu’nun bir inovasyon yarışmasıyla temelleri atılan girişim, 2024 itibarıyla Bamberg merkezli Irodima Holding bünyesine katıldı. Holding, eski bir et üretim tesisini dönüştürerek üretim kapasitesini artırmak adına yaklaşık 7 milyon euro yatırım yaptı. Ancak finansal sıkıntıların kaynağı henüz açıklanmadı.

"YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ"

Vegan gıda pazarındaki yoğun rekabetin ortasında kalan Beetgold’un geleceği şu an belirsizliğini korurken, CEO Friedrich Büse umutlu konuştu. "Tüm ekip olarak Beetgold’u yeniden canlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Büse, yeniden yapılanma süreciyle şirketin toparlanabileceğine inanıyor.