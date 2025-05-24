Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor

CİLT VE GÖZ ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLABİLİR

Fransız tüketici güvenliği platformu RappelConso tarafından yapılan açıklamada, ParaSol ve Dermosun markalarına ait bazı güneş kremlerinde "Pseudomonas aeruginosa" bakterisinin tespit edildiği aktarıldı. Sağlıklı bireyler için ciddi risk oluşturmasa da, hassas cilt yapısına sahip veya bağışıklık sistemi zayıf kişiler için cilt ve göz enfeksiyonlarına yol açabileceği ifade edildi.