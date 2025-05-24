Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor

Fransa’da piyasada satılan 17 güneş koruyucu ürün, bakteri tehlikesi nedeniyle acil olarak geri çağrıldı. Uzmanlar özellikle çocuklar ve hassas ciltliler için uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor - Resim: 1

Fransa’da yaygın olarak satılan birçok güneş koruyucu üründe bakteri tehlikesi tespit edilmesi üzerine, toplam 17 ürün için geri çağırma kararı alındı. Eczaneler ve ülke çapındaki büyük market zincirlerinde satışta olan bu ürünlerin, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

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Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor - Resim: 2

CİLT VE GÖZ ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLABİLİR

Fransız tüketici güvenliği platformu RappelConso tarafından yapılan açıklamada, ParaSol ve Dermosun markalarına ait bazı güneş kremlerinde "Pseudomonas aeruginosa" bakterisinin tespit edildiği aktarıldı. Sağlıklı bireyler için ciddi risk oluşturmasa da, hassas cilt yapısına sahip veya bağışıklık sistemi zayıf kişiler için cilt ve göz enfeksiyonlarına yol açabileceği ifade edildi.

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Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor - Resim: 3

PİYASADAN TOPLATILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ AÇIKLANDI

Geri çağrılan ürünler arasında genellikle "Hassas", "Bronzlaşma" ve "Çocuklara özel" ibareleri taşıyan sprey ve losyon formundaki ürünler yer alıyor. Hem tam boy hem de seyahat tipi ambalajlı ürünler listede bulunuyor.

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Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor - Resim: 4

ParaSol markasına ait geri çağrılan ürünlerden bazıları şunlar:

Sprey Hassas 30

Sprey Hassas 50

Sprey Bronzlaşma ve Koruma 30/50

Çocuklara özel süt formundaki ürünler

Mini boy yüz ve vücut koruyucular

Dermosun markasından geri çağrılanlar ise:

Sprey Uzman Hassas 30/50

Bronzlaşma odaklı spreyler

Çocuklara özel 50+ koruma spreyi

Seyahat boy ürünler

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