DEVA Partili Ekmen'den Bakan Ersoy’a Çağrı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, geçtiğimiz hafta Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Geliştirme Bölgesi’ne saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Kazanlı’da bulunan turizm bölge sahilinin seralarla işgal edindiğine değinen Ekmen, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a seslendi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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DEVA Partili Ekmen'den Bakan Ersoy’a Çağrı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, geçtiğimiz hafta Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Geliştirme Bölgesi’ne gerçekleştirdiği saha ziyaretinde, bölgedeki turizm alanlarının seralar tarafından işgal edilmesine dikkat çekti.

Kazanlı sahilinde yapılan incelemelerde, turizm için ayrılmış binlerce dönümlük arazinin seralarla kaplandığını vurgulayan Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrıda bulunarak, "Turizm tahsis bölgelerinde, binlerce dönüm yerde sera oluşturulmuş durumda. Buralarda yaz turizminin yapılması gerekiyor. Altyapıyı tamamlayın, otel inşaatlarına başlayın" dedi.

DEVA Partili Ekmen'den Bakan Ersoy’a Çağrı - Resim : 1

'KARPUZ SERALARINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Bölgedeki duruma tepki gösteren Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otel yapımı için tahsis edilen sahil şeridinin, belirsiz kişiler tarafından seralara dönüştürüldüğünü belirtti. Özellikle Berdan ve Seyhan nehirlerinin denizle birleştiği noktada uzanan geniş sera alanlarına dikkat çeken Ekmen, “Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Geliştirme Bölgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otel alanı olarak tahsis edilmişti. Ancak şu anda bu alan, belirsiz kişiler tarafından karpuz seralarına dönüştürülmüş vaziyette. Burası, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kiralandıysa kime kiralandı? Faaliyetlerin Kıyı Kanunu'na uygun olup olmadığı araştırıldı mı? Bu iş, izinsiz yapılıyor ise kamu kurumlarını konuyla ilgilenmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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