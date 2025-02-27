Fesih Çağrısına Siyasetçilerden İlk Yorum

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte fesih çağrısı sonrası siyasetçilerden açıklama geldi.

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Fesih Çağrısına Siyasetçilerden İlk Yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihli çağrısı sonrası DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeleri başlamıştı. Görüşmeler sonrasında Öcalan'dan beklenen açıklama geldi. Terör örgütü lideri "silah bırakma" çağrısı yaptı. Bu çağrı eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan tarafından canlı yayında okundu.

Tarihi çağrı sonrası siyasetçilerden ilk açıklamalar da gelmeye başladı.

AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur. Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç milli iradenin nihai tecelligahı olan TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir." ifadelerini kullandı.

MHP İSTANBUL İL BAŞKANI

MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü:

"Büyük işler cesaret ve kararlılık ister... Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder...."

ALİ BABACAN

İmralı heyetinin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, PKK'nın silah bırakma çağrısını tarihi olarak niteledi. Babacan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesi tarihi bir gelişme olacaktır. Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz. Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasi zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır. Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazırız."

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
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