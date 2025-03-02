DEM Partililer Süreci Değerlendirdi, Çok Konuşulacak Bahçeli Yorumu

Nefes yazarı Aytunç Erkin, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. DEM Parti kulislerinde konuşulanları aktaran Erkin, DEM Partililerin ‘Bahçeli’ sözlerini okuyucularıyla paylaştı.

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DEM Partililer Süreci Değerlendirdi, Çok Konuşulacak Bahçeli Yorumu

Nefes Yazarı Aytunç Erkin bugünkü köşe yazısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısını ve ateşkes ilan ettiğini duyuran terör örgütü PKK’nın kararını değerlendirdi.

Ankara kulislerinden edindiği bilgileri kaleme alan Erkin, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecine değindi.

DEM Parti yetkilileriyle konuyu konuşan Erkin, siyasilerin çarpıcı süreç yorumlarını okuyucularıyla paylaştı. İmralı görüşmelerinin devam edeceğini vurgulayan Erkin, “Bu üç ay kritik. Silah bırakma süreci, onun bir protokole bağlanması. Bu tarafta da yasal düzenlemeler, demokratikleşme adımları. Öcalan’ın çalışma koşullarının düzelmesi gibi konular var” diye yazdı.

DEM Partililer Süreci Değerlendirdi, Çok Konuşulacak Bahçeli Yorumu - Resim : 1

'BİR AKLISELİM GEREKİYORDU O DA BAHÇELİ'

Erkin Ankara siyaset koridorlarından başka bir isimle yaptığı görüşmenin detaylarını da yazarken, siyasinin MHP lideri Bahçeli yorumu paylaştı.

Erkin’in kaleme aldığı siyasi yorumu ise şu şekilde: “Bu süreci dar bir siyasi alana hapsetmek doğru olmazdı. Bunun en iyi anlayan da Devlet Bahçeli oldu. İşi hamasetinden arındırdığında yüzlerce Gazze olma potansiyeli taşıyor. İster haklı ol haksız. Küresel sistemin tek muradı buranın kendiyle meşgul olması. Bu işlerin kazananı yok. Merminin yatağındaki sessizlik gibi. Ne zaman, neyle paylatacak? Ne ben öngörebilirim, ne sen ne de devlet. Ne de bu işi örgütleyenler. Bir aklıselim gerekiyordu o da Bahçeli oldu!”

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Kaynak: Nefes

Etiketler
DEM Parti İmralı Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli
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