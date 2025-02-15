Özgür Özel İlk Kez Anlattı! İşte Mansur Yavaş ile Arasında Geçen Konuşma...

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içinde ön seçim yapma kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Manisa ziyaretinde bulundu. Ahmetli ilçesini ziyaret ettikten sonra partisinin Salihli İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Özel, bina önünde vatandaşlara seslendi. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve demokratik krizi işaret eden ana muhalefet lideri, pek çok farklı gruptan vatandaşın oylarıyla 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bir zafer elde ettiklerini, şimdi de genel seçimlerde bunu tekrarlayacaklarını söyledi.

'BÜTÜN KAYYUMLAR YANLIŞTIR'

Partisinin adım adım iktidara yürüdüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu bildiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

Tayyip Bey belediye memnuniyet sonuçlarını görüyor, asabı bozuluyor. Rakibini görüyor, tehlikeyi görüyor. Buna karşı mertçe, buna karşı siyasi zeminde bir rekabet etmek yerine bir savcı görevlendiriyor ve milletin seçtiği belediye başkanımıza kayyum atıyor, bizimkine atanan da yanlıştır, bugün Van’da atanan kayyum da yanlıştır. Milletin dediği olur. Belediye başkanlarımızı içeri atıyor. Belediye meclis üyelerimizi içeri atıyor, ‘Efendim geçmişte şu partideymiş bu partideymiş.’ Ben Türkiye İttifakı diye yazı yollamışım, demişim ki, ‘Geçmişte AK Parti’de, MHP’de, İYİ Parti’de, DEM Parti’de görev yapmış, kimi bazı yerde ilçe başkanlığı yapmış, bazı yerde belediye meclis üyesi, bazı yerde kurucular.

Listelerimize Türkiye ittifakı kapsamında bu kesimlerden oy almak için konuluyor, belediye başkanlarımız itiraz ediyor, ‘Yerine şunu koyalım.’ Dedik ki, ‘Böyle bir şey yapamazsınız, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye ittifakı için, İstanbul ittifakı için, İstanbul’da Tuzla ittifakı için, İstanbul’da Beyoğlu ittifakı için farklı görüşleri koymalıyız.’ Bizim listemizde Sayın Aliye Kavaf vardı, AK Parti’de bakanlık yapmış. Şimdi bizde ve en önemli katkıları sağlıyor. Efendim, biz bunlarla ilgili bir yerden kefalet alacak olsam ve nereden alacağım? Mahallesinin bakkalına mı soracağım, ‘Nasıl insan bu?’ diye. ‘Suçu var mı?’ diye. Nereden alacağım kefalet? Devletime güveneceğim.

'TEMİZ KAĞIDI VERİP SUÇ İCAT EDİYORLAR'

31 Mart’ta temiz kağıdı istiyorsun, Belediye CHP’den belediye meclis üyesi adayı olsunlar diye. Gittiler, kağıtları getirdiler. Devlet kefil. Çağlayan Adliyesinden kağıt vermişler. ‘Suçu, günahı yok, aday olabilir’ diye. Şimdi işler iyi gidince, iki belediye başkanına saldırdı, üç belediye başkanı yetmedi her belediyeden birer ikişer belediye meclis üyesi toplayıp algı yaratmaya çalışıyor. O arkadaşlar CHP’ye gelmiş, imza atmış, üye olmuş, listemizde yer almışlar, hepsini seviyoruz. Hele hele gelmişler, devletten temiz kağıdı almışlar bir de bunun üzerine arkadaşlara suç icat ediyorlar, bu algı yönetimi de kirli oyunun bir parçasıdır. Kimse bunlara inanmasın, güvenmesin arkadaşlar.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR PROGRAM TANITACAĞIZ'

Erken seçim beklentisi olduğunu bir kez daha vurgulayan CHP lideri, "Seçim erkense adayı da erken olacak. Şu anda ilçe başkanlarımız Türkiye’de 182 bin sandığa sandık görevlisi hazırlıyor. Mayıs sonu gibi bir sabah 05.30’da kalkacak bütün sandık görevlileri. Seçim varmış gibi, okula gidecek, okul görevlisinin elindeki şifreyi girecek, temsili sonuç tutanağını alacak, fotoğrafını genel merkeze yollayacak. Tam bir seçim tatbikatı yapacağız. Tatbikata katılmayan askeri, orduya katıp da büyük bir mücadele vereceğimiz seçim günü taşımayacağız. Tatbikata gelenler sandık görevlisi olacaklar, gelmeyenleri değiştireceğiz. Partinin programı hazırlanıyor, onu çok büyük bir görsellikle, çok güçlü bir şekilde tanıtacağız" diye konuştu.

'ADAYI ÇIKARIP 'HODRİ MEYDAN' DİYECEĞİZ'

Çok tartışılan aday belirleme süreciyle ilgili de yorum yapan Özel, şunları söyledi:

"Normalde partilerin genel başkanları doğal aday olabilir ama genel başkan kendi adaysa daha güçlü bir adayı gözü görmeyebilir ya da etrafındakilerin söylemleriyle kendinin çok daha iyi yapacağına inanıp doğal adaylaşır gider. Ben koltuğa oturmadan önce, yeminimi hatırladım. Yeminim şu, ‘Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini girdiği her seçimde birinci yapacağım. O yemine uygun davrandım, yerel seçimlerde gördünüz. Anketse anket yapıldı, eşit çıkanlara karşı getirildi, sandık koyuldu, size soruldu. Kadın varsa direkt aday yapıldı, seçimi kazanacak kadın. Gençlerin önü açıldı. Aynı şekilde genel seçimi de doğru yöneteceğiz. Ben aday değilim, partinin bir adayı olacak.

Doğru adayı nereden bulacağız? Anketlere bakacağız. Anketlerde çok önemli iki isim var, ikisi de kazanıyor. Ama oradaki kararı da tek başına sen versen ‘Niye ben değil de o?’ Böyle olunca zaten kurultayda söz vermişim, 'Cumhurbaşkanı adayını da ön seçimle belirleyeceğiz' diye. Bütün üyelerimizin katıldığı bir ön seçim için hatta şubat ayının sonuna kadar, 28 Şubat Cuma'ya kadar kaydolan herkese. Biraz önce Ahmetli’de bir 18 yaşında genç, bir 73 yaşında anne kendiliklerinden gelip üye oldular, rozet taktık. Herkese seçme hakkını veriyoruz. Adayımızı belirleyeceğiz, Tayyip Erdoğan’a ‘Öyle karşıdan oraya buraya saldırma, aday burada, arkasında biz varız’ diyeceğiz. ‘Hodri meydan’ diyeceğiz. ‘Biz arkasındayız, biz belirledik bunu.’”

'EKREM VE MANSUR BAŞKANLA OMUZ OMUZAYIZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçim konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddialarına da değinen Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte Mansur Yavaş Başkanımla, Ekrem Başkanımla bir araya geldik, konuştuk. Mansur Başkan ‘Ön seçimde birbirimizle rekabet ister istemez, biz değil ama taraftarlarımız bir şeyler yazar çizer, partiye yük olur. Ben ön seçime girmeyeyim, ön seçimin sonucuna saygı duyayım, görev düşerse görev yapayım, düşmezse zaten seçim kazanılıyorsa mutlu olayım. Ama ben her zaman partinin emrindeyim ve ne durum olursa olsun, parti kazanması için destekse destek veririz. Bana ihtiyaç olursa da hasarsız ve çalışan bir şekilde mutlaka burada bulunuruz’ dedi. Ekrem Başkanımız da ona tam bunu destekleyen sözler söyledi. Ben aynı şeyi söyledim ve Türkiye’nin belki de siyasi tarihinin en gülümseten fotoğrafını çektirdik. Hep birlikte karşınıza anlaşarak, el ele, omuz omuza çıktık. Selamlarınızı buradan Ekrem İmamoğlu‘na ve Mansur Yavaş‘a yürekten alkışlarla iletiyorum. İstedikleri kadar saldırsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, eninde sonunda o sandık gelecek. O sandıkta bir kez daha tek adam rejimi değil, demokrasi tercih edilecek."

Kaynak: ANKA