Mansur Yavaş'tan 'Yüzde 67' Çıkışı: Bir İnsanın Gücü, Kudreti Hiçbir Şeye Yetmez

ABB Başkanı Mansur Yavaş, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (OSİAD) 34. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sanayiciler ve iş insanlarıyla buluştu. Toplantıda, ifade özgürlüğü ve parlamenter sistemin önemi üzerine dikkat çeken Yavaş, masasındaki son anketten çarpıcı verileri açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (OSİAD) 34. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılarak sanayicilerle bir araya geldi. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, sanayicilerin taleplerini dinleyen Yavaş, ifade özgürlüğü ve demokratik hakların önemine dikkat çekti.

Sanayicilerin taleplerini dile getirdiği süreçlerde karşılaştıkları zorluklara değinen Yavaş, "Bir kahveye gittiğiniz zaman bazen oradaki vatandaş size bir şeyi şikâyet eder. Şikâyet eden aslında genellikle çözümünü de bilir. O şikâyet eden kişiye peki ne yapmalıyız diye sorduğunuz zaman o size cevabını da verir. Bazen dinlersiniz ki; en pratik en kolay o anda aklınıza gelmeyen çözümdür. Dolayısıyla bugün elbette sivil toplum kuruluşlarının ifade hürriyeti, talepleri ve eleştirileri belirtmeleri bir haktır" dedi.

'ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL ŞART'

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dikkat çeken Yavaş, siyasetçiler ve sanatçıların eleştirilere katlanmak zorunda olduğunu belirtti. "Biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladık" diyen Yavaş, "Kararlarının hepsi böyle, suç değildir diyor ve bizim yaptığımız şikâyetlerin hepsi takipsizlikle sonuçlanıyor. Biz artık bunu benimsedik, madem bu sözleşmeye bizim hükümetimiz imza attı, biz de bunu benimsedik, katlandık, katlanmaya da devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan 'Yüzde 67' Çıkışı: Bir İnsanın Gücü, Kudreti Hiçbir Şeye Yetmez - Resim : 1

'DÜN ELİME GELEN ANKETTE...'

Konuyla ilgili olarak parlamenter sistemin önemine vurgu yapan Yavaş, “Dün elime gelen ankette yüzde 67 oranında yeniden parlamenter sisteme dönülsün deniyor. Çünkü bir insanın gücü, kudreti hiçbir şeye yetmez. Tek başına idare etmeyi, bütün bilgilerin kendisine toplanması adeta kompüter olsa patlar. Bilgisayar olsa dayanamaz. Bunu ben hükümet yönetimine göre çok daha küçük boyutlar… Ankara Büyükşehirde bile görüyorum. Birçok işimiz aksıyor. Personel yapsın diye kendisine bırakırsa hata yaparsa o hata size mal oluyor… Bunun çaresi, bütün dünyada gelişmiş ülkelerde olması gereken bir şey var. Hükümetler şeffaf olacak. Bütün yöneticiler şeffaf olacak. Katılımcı olacak. Hesap verebilir olacak. Yani yaptığı her işi siz bir defa bunların bütçelerinde programlarını görebileceksiniz ve hesap da sorabileceksiniz" diye konuştu.

Mansur Yavaş'tan 'Yüzde 67' Çıkışı: Bir İnsanın Gücü, Kudreti Hiçbir Şeye Yetmez - Resim : 2

TÜSİAD BAŞKANINA SORUŞTURMAYA TEPKİ

Yavaş, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatılmasına da tepki göstererek, şöyle devam etti: "Bankaların hukuk ilkeleri var. Biz de benimsedik devlet olarak bunu. Diyor ki hâkim tarafsız olacak, bağımsız olacak. Ama diyor bu tarafsız ve bağımsızlığını hareketleriyle de hissettirecek insanlara. Yani hiçbir Allah'ın kulu ben yarın yargıya düşersem işin içerisine siyaset veya başka bir şeye girer, hâkimi etkiler de acaba ben buradan hakkımı alamaz mıyım diye endişe etmemeli diyorum. Bu kuralları biz kabul ettik. Şimdi buradaki problem nereden kaynaklanıyor? Süleyman Başkan'ın basına bir demeç vermiş. Şu öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç kimse yargılanmaz değil. Bunu bağıra bağıra söylüyoruz. Bizler de dâhil hiç kimse yargılanmaz değiliz. Yargılanmak isteriz. Çıksın ortaya aklanalım, varsa bir suçumuz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz, hesabımızı veriyoruz. Onun için TÜSİAD da yargılanmaz değil, eleştirilmez değil ama TÜSİAD bir açıklamayı yapıyor. Yarım saat sonra Savcılık işleme başlıyor, bu da yandaş medyadan duyuruluyorsa bunun herkes için anlamı şudur; 'Konuşmayın arkadaşlar, hiç kimse konuşmasın.’ Peki, hiç kimse konuşmazsa biz doğruyu nerede bulacağız? Nereden bileceğiz hiç kimse konuşmazsa? Onlar konuşacak. Siz daha ağır cevap verebilirsiniz. Ancak böyle yargıyla insanları susturmak son günlerdeki yaratılan iklim gerçekten artık Türkiye hiçbir şekilde yatırım yapılamaz endişesini getiriyor."

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Kaynak: ANKA

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