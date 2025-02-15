Karaman’da Yangın, İtfaiye Ekipleri Son Anda Kurtardı

Karaman’da bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle ikinci katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

Son Güncelleme:
Karaman’da Yangın, İtfaiye Ekipleri Son Anda Kurtardı

Yangın, öğle saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi 1556. Sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, dairenin mutfağında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mutfaktan yoğun duman çıktığını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan polis ekipleri çevre güvenliği alarak apartmanda bulunanları tahliye etmeye başladı.

Karaman’da Yangın, İtfaiye Ekipleri Son Anda Kurtardı - Resim : 1

DAİREDE MAHSUR KALDILAR

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de binanın ikinci katındaki dairede yoğun duman nedeniyle mahsur kalarak balkona sığınan iki kişiyi ise uzatılan yangın merdiveniyle binadan tahliye etti.

Tedbir amaçla bölgeye gelen sağlık ekibi de olay yerinde hazır tutuldu.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye, yangının elektrik arızasından kaynaklı çıkmış olma ihtimali üzerinde dururken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da Yangın, İtfaiye Ekipleri Son Anda Kurtardı - Resim : 2

Seyir Halindeki Araç Alev AldıSeyir Halindeki Araç Alev AldıGüncel
Fişi Takılı Cihazlara Dikkat! Yangın ve Patlama Öncesi Bu Belirtileri GösteriyorlarFişi Takılı Cihazlara Dikkat! Yangın ve Patlama Öncesi Bu Belirtileri GösteriyorlarYaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
Karaman Yangın İtfaiye
Son Güncelleme:
'Asistan Aranıyor' İlanı Tuzak Çıktı! Amacını Duyan Şoke Oldu 'Asistan Aranıyor' İlanı Tuzak Çıktı
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
TEM Otoyolu'nda Seyir Halindeki Minibüs Cayır Cayır Yandı TEM Otoyolu'nda Seyir Halindeki Minibüs Cayır Cayır Yandı
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı: 'Millet Adına Göreve Davet Ediyoruz' CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı
'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti Ünlü Sanatçıdan Acı Haber
Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti