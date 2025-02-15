Karaman’da Yangın, İtfaiye Ekipleri Son Anda Kurtardı

Yangın, öğle saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi 1556. Sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, dairenin mutfağında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mutfaktan yoğun duman çıktığını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan polis ekipleri çevre güvenliği alarak apartmanda bulunanları tahliye etmeye başladı.

DAİREDE MAHSUR KALDILAR

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de binanın ikinci katındaki dairede yoğun duman nedeniyle mahsur kalarak balkona sığınan iki kişiyi ise uzatılan yangın merdiveniyle binadan tahliye etti.

Tedbir amaçla bölgeye gelen sağlık ekibi de olay yerinde hazır tutuldu.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye, yangının elektrik arızasından kaynaklı çıkmış olma ihtimali üzerinde dururken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA