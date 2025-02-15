TEM Otoyolu'nda Seyir Halindeki Minibüs Cayır Cayır Yandı
TEM Otoyolu Çamlıca bağlantısında bir minibüs cayır cayır yandı. Minibüs kullanılamaz hale geldi, minibüs kaldırılınca trafik normale döndü.
İstanbul TEM Otoyolu Çamlıca bağlantısında seyir halindeki bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Otoyolda yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA