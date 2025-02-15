Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Bursa'da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmayan olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

ANİDEN ALEV ALDI

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Merinos mevkiinde meydana geldi. Nurullah Ö. yönetimindeki 16 BNS 974 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak hızla dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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