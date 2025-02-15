Cumhurbaşkanı Erdoğan Kolları Sıvadı, Yeni A Takımı'nda Kritik İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin yeni kurmay ekibini önümüzdeki hafta belirlemesi bekleniyor. AK Parti 8.Olağan Kongresi’nde Cumhurbaşkanı'nın oluşturmayı düşündüğü yeni A takımı için yakın ekibiyle önümüzdeki hafta çalışacağı, kadronun tamamen yenileceğini iddia ediliyor. Yeni A takımının partiyi seçim sürecine de hazırlayacağının altını çizen AK Parti kurmayları, bu değişimin kabineye de yansıyacağını söylüyor.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kolları Sıvadı, Yeni A Takımı'nda Kritik İsimler

Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önümüzdeki haftayı kongre sürecine hazırlığa ayırdığı öğrenildi. AK Parti’nin yeni A takımına ilişkin soruya "Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız" sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında bulunan kurmaylarıyla beraber listeyi hazırlamak için çeşitli toplantılar yapacağı bildirildi.

GENEL MERKEZ’DE BÜYÜK DEĞİŞİM BEKLENİYOR

AK Parti kurmaylarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Merkez ekibinde büyük çaplı bir revizyona gideceği ifade ediliyor. Meclis kulislerinde çokça konuşulan iddiaya göre AK Parti’nin TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ya da Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in, genel başkan vekili olarak görevlendirileceği öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kolları Sıvadı, Yeni A Takımı'nda Kritik İsimler - Resim : 1

BİR KAYSERİ, BİR İZMİR

Halen AK Parti Genel Başkan Vekili görevini yürüten Efkan Ala'nın daha önceki çözüm süreci deneyimi nedeniyle devam eden DEM-İmralı sürecinde yer alması amacıyla İçişleri Bakanlığı için düşünüldüğü öne sürülen kulislerde, diğer Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın da Ticaret Bakanlığı görevini üstleneceği iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kolları Sıvadı, Yeni A Takımı'nda Kritik İsimler - Resim : 2

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bir başka sürprizin de Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olacağı kulislerde konuşuluyor. İzmirli hukukçu olan Dağ’ın yeni kabinede "Eğer değişirse Adalet Bakanlığı, değişmezse de Gençlik ve Spor Bakanlığı" için görevlendirileceği öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kolları Sıvadı, Yeni A Takımı'nda Kritik İsimler - Resim : 3

Bazı AK Partili kurmaylar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti yönetimini kongrede değiştirmesinin ardından kabine değişikliğini yaz aylarına bırakacağını vurguladı. Olası değişikliğin beklendiği gibi geniş çaplı olmayacağını da vurgulayan AK Partili yetkililer, kulislerde dolaşan iddiaların aksine Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir değişiklik olmayacağını da söyledi. "Sayın Cumhurbaşkanımız, yazılan çizilene değil, yapılan işe bakar" diyen AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarından en çok memnun olduğu isimlerden birinin de Milli Eğitim Bakanı olduğuna dikkat çekti.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Efkan Ala Özlem Zengin Hamza Dağ
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