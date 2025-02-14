Bakan Fidan, İngiliz Mevkidaşı Lammy ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi yurt dışı temaslarına devam ediyor. Hakan Fidan, son olarak 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gitti.

Bakan Fidan, konferans marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. İki bakanın, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkiler hakkında görüştüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan, görüşmede Suriye’nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye’deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Fidan ayrıca Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgemizde barışın tesisi için zorunlu olduğunu da kaydetti.

Kaynak: DHA-İHA