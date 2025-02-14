Ukrayna Lideri Zelenskiy Türkiye’ye Geliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderek burada Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki esir takası konusunda görüşmelerde bulunacağını ardından ise Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı.

Ukrayna Lideri Zelenskiy Türkiye’ye Geliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 61’nci Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC 2025) katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, burada basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy basın toplantısında yakın zamanda yapmadığı planladığı yurt dışı ziyaretleri hakkında konuştu.

Ukrayna Lideri Zelenskiy Türkiye’ye Geliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek - Resim : 1

BEA’DA ESİR TAKASI GÖRÜŞMESİ

Zelenskiy, ileriki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini belirterek, burada Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki esir takası konusu ve insani yardım programlarına dair görüşmeler yapacağını dile getirdi.

LİSTESİNDE TÜRKİYE DE VAR

Zelenskiy, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a geçeceğini ve daha sonra da resmi temaslarda bulunmak amacıyla Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Ukrayna Lideri Zelenskiy Türkiye’ye Geliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek - Resim : 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini dile getiren Zelenskiy, ziyaretleri esnasından ABD veya Rusya temsilcileriyle herhangi bir görüşme planı olmadığını da ifade etti.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Volodimir Zelenskiy Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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