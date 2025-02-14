Papa Franciscus Hastaneye Kaldırıldı

Vatikan, Papa Franciscus'un devam eden bronşit rahatsızlığı nedeniyle test ve tedavilerinin yapılabilmesi için Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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Papa Franciscus Hastaneye Kaldırıldı

Vatikan bugün yaptığı duyuruda, Papa Franciscus'un devam eden bronşit rahatsızlığı nedeniyle test ve tedavi için Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Son günlerde nefes nefese kaldığı ve konuşmalarını yetkililere okuttuğu belirtilen 88 yaşındaki Franciscus'un tedavisinin hastane ortamında sürdüreceği belirtildi.

Papa, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada nefes problemi yaşayarak konuşmasını tamamlayamazken, açıklamanın devamını yardımcıları yapmıştı.

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Kaynak: DHA

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