Pakistan'da Terör Saldırısı, 10 İşçi Hayatını Kaybetti
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde, maden işçilerini taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonucu 10 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı. Yetkililer saldırının terör kaynaklı olduğunu duyurdu.
Pakistan’ına Belucistan eyaletindeki Harnai şehrinin Shahrag bölgesinde maden işçilerini taşıyan bir kamyonda patlama yaşandı. Patlamada, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
'TERÖR SALDIRISI'
Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti, yaptığı açıklamada, olayın terör saldırısı olduğunu söyleyerek, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Bugti, “Masum vatandaşları hedef alan teröristler, affedilmeyi hak etmiyor. Bu olaya karışan teröristler, en kısa zamanda adalete teslim edilecektir” şeklinde konuştu.
Kaynak: DHA
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