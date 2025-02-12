Papa Rahatsızlandı, Konuşmasını Yapamadı

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un devam eden rahatsızlığı sebebiyle her çarşamba yaptığı konuşmasını yine yapamadığı bildirildi. Papa konuya ilişkin açıklamasında, "Şimdi rahibimizden konuşmamı okumasına izin vermek durumundayım. Çünkü geçirdiğim bronşit nedeniyle henüz ben okuyamıyorum. Umarım bir dahaki sefere konuşmamı yapabilirim" dedi.

Papa Rahatsızlandı, Konuşmasını Yapamadı

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, rahatsızlığı nedeniyle yapacağı konuşmayı bir kez daha yapamadı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumundaki konuşmasını, bronşit rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle okuyamadığı bildirildi.

Papa, Vatikan'da her çarşamba yaptığı genel kabul oturumu sırasında rahatsızlığının devam ettiğini belirterek "Şimdi rahibimizden konuşmamı okumasına izin vermek durumundayım. Çünkü geçirdiğim bronşit nedeniyle henüz ben okuyamıyorum. Umarım bir dahaki sefere konuşmamı yapabilirim." dedi.

Papa, kabulün son bölümünde ise konuşmasını yaparak inananları barış için dua etmeye çağırdı.

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TÜM PLANLARI ERTELENDİ YA DA SINIRLI GERÇEKLEŞTİ

88 yaşındaki Papa Franciscus, geçen haftadan bu yana bronşit olması sebebiyle bazı kabullerini ya ertelemiş ya da sınırlı şekilde gerçekleştirmişti. Papa'nın, 9 Şubat Pazar günkü ayin sırasında da yorgun olduğu ve zorlandığı gözlenmişti.

Papa Rahatsızlandı, Konuşmasını Yapamadı - Resim : 2

Papa, 2023 yılında da biri nefes darlığı şikayeti biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere, iki kez hastanede tedavi olmak durumunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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