Hamas Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin İsimlerini Açıkladı

İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği nedeniyle askıya alınan ve daha sonra arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engelleri kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasının uygulamaya devam edeceği bildirilmişti.

Bu kapsamda Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el_Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yarın (15 Şubat) esir takasının 6. Turunda serbest bırakılacak İsraillilerin isimlerini açıkladı.

Serbest bırakılacak esirlerin isimleri ise şöyle: Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn

Kaynak: AA