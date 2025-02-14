Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus insansız hava aracının, Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu, saldırının da yangına neden olduğunu açıkladı. Zelenskiy, saldırıya tepki göstererek sığınağa büyük ölçüde zarar verdiğini bildirdi.

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Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir insansız hava aracıyla (İHA) Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildirdi.

İlk değerlendirmelere göre hasarın ciddi olduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonrası yapının hasar gördüğü ancak çıkan yangının söndürüldüğü ve radyasyon seviyesinde artış tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

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