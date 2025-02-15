CHP Kurultayına 'Şaibe' Soruşturmasında Flaş Gelişme: Üç İsimden Kritik İddialar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultaydaki şaibe iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bir parti delegesi ile iki partilinin ifadeleri alındı. Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.

CHP Kurultayına 'Şaibe' Soruşturmasında Flaş Gelişme: Üç İsimden Kritik İddialar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar üzerine başlattığı soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

'PARA TEKLİF EDİLDİ' İDDİASI

Kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi. Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.

KURULTAY'IN İPTALİ İÇİN DAVA

Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtı. Önümüzdeki günlerde tanıkların beyanlarında ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kurultaya yönelik şaibe iddialarıyla ilgili paylaşım yapan şahısların da kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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