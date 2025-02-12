CHP'deki 'Şaibeli Kurultay' İddiaları İBB'ye Sıçradı, Açıklama Gecikmedi... KİPTAŞ, Hukuki Süreç Başlattı

CHP'deki 'şaibeli kurultay' soruşturması sonrası KİPTAŞ'ın delegelere ev verdiği iddialarına İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'tan yalanlama geldi. Kurt, hukuki işlem başlatıldığını belirterek, bilirkişi raporunu paylaştı.

Eda Narin Eda Narin
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CHP'deki 'Şaibeli Kurultay' İddiaları İBB'ye Sıçradı, Açıklama Gecikmedi... KİPTAŞ, Hukuki Süreç Başlattı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretmişti. Kurultayın üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son konuşmalarında sık sık CHP'nin kurultayı hakkında şaibe iddialarında bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrıldı.

CHP'deki 'Şaibeli Kurultay' İddiaları İBB'ye Sıçradı, Açıklama Gecikmedi... KİPTAŞ, Hukuki Süreç Başlattı - Resim : 1

Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmeyeceğini açıklarken; Hamzaçebi ise "Şaibe iddiam yok, tanık da değilim" dedi. Kurultaydaki şaibe iddiaları tartışmaları devam ederken; 38. Olağan Kurultayı sürecinde, İBB Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ tarafından, delegelere ev verildiği öne sürüldü.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bu iddialar sonrası İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'tan açıklama geldi. İddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirten Kurt, "Net bir şekilde ifade etmek gerekirse; böyle bir işlem kesinlikle olmamıştır! Bugüne kadar yapılan asılsız iddialarda bulunanlar ile ilgili hukuki işlemler başlatılmış olup, bugünden sonra da tüm yasal haklar kullanılacaktır" denildi.

Ali Kurt'un paylaştığı bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

CHP'deki 'Şaibeli Kurultay' İddiaları İBB'ye Sıçradı, Açıklama Gecikmedi... KİPTAŞ, Hukuki Süreç Başlattı - Resim : 2

CHP'deki 'Şaibeli Kurultay' İddiaları İBB'ye Sıçradı, Açıklama Gecikmedi... KİPTAŞ, Hukuki Süreç Başlattı - Resim : 3

CHP'deki 'Şaibeli Kurultay' İddiaları İBB'ye Sıçradı, Açıklama Gecikmedi... KİPTAŞ, Hukuki Süreç Başlattı - Resim : 4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa İl Kongresi'nde "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler" demişti.

CHP'deki 'Şaibeli Kurultay' İddiaları İBB'ye Sıçradı, Açıklama Gecikmedi... KİPTAŞ, Hukuki Süreç Başlattı - Resim : 5

KILIÇDAROĞLU NE CEVAP VERMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şaibeli kurultay' sözlerine "Nedir şaibe? Ya 'Çık açıkla' diyecekler ya da 'Böyle bir şey yoktur' diyecekler. Bir şey varsa, partinin kesinlikle kirlilikten arınması gerekir" diye cevap vermişti. Kılıçdaroğlu, "Bir şüpheniz var mı?" sorusuna karşılık olarak ise "Benim elimde bir şey yok" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddiaları ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak... Ben 14 yıldır Sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi, Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?"

CHP'ye 'Kurultay' İncelemesinin Ayrıntıları Gerçek Gündem'de! Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi İfadeye ÇağrıldıCHP'ye 'Kurultay' İncelemesinin Ayrıntıları Gerçek Gündem'de! Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi İfadeye ÇağrıldıSiyaset

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’ye 'Şaibeli Kurultay' İncelemesiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’ye 'Şaibeli Kurultay' İncelemesiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP İBB KİPTAŞ CHP kurultayı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Akif Hamzaçebi
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