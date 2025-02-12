CHP'den AYM'ye Flaş DDK Başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) her kademe ve rütbedeki kamu çalışanına görevden alma yetkisi veren kanunun iptali için başvuruda bulundu.

Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, başvurunun ardından AYM önünde konuştu.

"Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu'na denetimsiz sultanlara verilebilecek bir yetki verdiler. Aslında DDK aracılığıyla bu yetkiyi Cumhurbaşkanı kullanacak. Daha evvel bunu düzenleme içinde vermişlerdi. Meclis'te yaptığımız müzakerelerle bunu kapsamdan çıkarmıştık. Ancak AKP artık Meclis'in temayülündeki centilmenlik anlaşmalarını dahi hiçe sayacak bir hadsizlik içerisinde. Bunu Meclis'in çalışma sistematiği açısından son derece sakıncalı olarak görüyoruz. Çünkü daha evvel anlaşarak kapsamdan çıkardığımız aydı düzenlemeyi daha sonra yeniden bir torba kanununun içerisine koydular ve DDK'ya ilişkin 3 ayrı maddeyi geçirdiler" ifadelerini kullandı.

ÜÇ MADDEYE İTİRAZ

Günaydın, DDK'ya verilen üç yetkiye itiraz ettiklerini belirtirken, üç itirazlarını şu şekilde sıraladı:

"AYM'ye aykırılık iddialarımız nedir? DDK'ya Kooperatiflere, birliklere ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve içtihatlarında denetim yapma yetkisi veriyor. Anayasa'da sayılmayan kurumları kanun ile buraya ekleyemezsiniz.

DDK denetçilerine Adli denetim yapma yetkisi de veriyor. Oysa bu yetki tahmin edebileceğiniz gibi DDK'da olamaz.

Üçüncüsü yine DDK denetçilerine Cumhuriyet savcıları gibi denetim yapma, bilgi ve belge toplama, açıklama isteme yetkisi verildi. Bu da Anayasa'ya aykırı."

Dosyalara ilişkin bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ilk dosyanın ise "3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile ilgili olduğunu açıkladı. Söz konusu kararnamelere ilişkin düzenlemelere itiraz ettiklerini belirten Günaydın, kararnamelerin iptalini istediklerini dile getrdi.

İMAMOĞLU'NA AÇILAN SORUŞTURMALAR İÇİN İTİRAZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmalara ilişkin de AYM'ye başvuru yaptıklarını bildiren Günaydın, bu başvurunun İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla iletildiğini dile getirdi.

İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara dikkat çeken Günaydın, son başvurunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan basın açıklamalarında kullanılan ifadeler nedeniyle olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi