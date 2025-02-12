AKP'nin Yeni Sloganı Belli Oldu, '16 Başlık' Detayı Dikkat Çekti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilk kez CHP birinci parti konumuna yükselirken yıllardır ilk sırayı kaptırmayan AKP cephesi için sürpriz bir sonuç olmuş oldu. Bu sonuç sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özeleştiri vermiş ve hatta kabine ile parti içinde değişiklikler olmuştu.

AKP'nin 23 Şubat'ta düzenlenecek 8. Olağan Kongre'si öncesi de kabine için değişiklikler kulislerde konuşuluyor. Son olarak ise AKP'nin kongrede kullanacağı ana slogan belli oldu. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, AKP, "Adında AK, ışığında istikbal" sloganını kullanacak.

16 BAŞLIK DETAYI...

Yeni slogan belirlenirken AKP'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünde kullanılan "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganından yola çıkıldı ve anlam bütünlüğü esas alındı. Slogan belirlenirken dikkat edilen bir başka nokta ise AKP'nin Türkiye Yüzyılı için yayımladığı 16 başlık oldu.

AKP, kongre öncesi yeni reklam filmi ve şarkı için de çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi