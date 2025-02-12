CHP'nin Ön Seçim Kararına MHP'li Yıldız'dan Çarpıcı Yorum

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta yapacağını duyurduğu ön seçime ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan MHP'li Yıldız, ön seçimim hukuken ciddiye alınamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’na göre cumhurbaşkanı adaylarının belirlenme yöntemlerini hatırlatan Yıldız, "Cumhurbaşkanı seçimi kanununa göre; Cumhurbaşkanı adayını *Siyasi Parti grupları, *En son yapılan milletvekili seçimlerinde geçerli oyların en az % 5’ini almış siyasi partiler, *En az 100.000 seçmen imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Ön seçim, Yüksek Seçim kurulu tarafından seçim takvimi içinde ilan edilen günde hakim gözetiminde yapılır. Bu tarihin dışında yapılacak olan şey ön seçim olmaz, belki bir temayül yoklaması olabilir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını ancak Meclis grubunun belirleyebileceğini ifade eden Yıldız, "Gerisi boş laftır" dedi.

On gün önce de yazmıştım ama….

Cumhurbaşkanı seçimi kanununa göre;

Cumhurbaşkanı adayını *Siyasi Parti grupları, *En son yapılan milletvekili seçimlerinde geçerli oyların en az % 5’ini almış siyasi partiler,

*En az 100.000 seçmen imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir.



Ön… — Feti Yıldız (@YildizFeti) February 12, 2025

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayını belirleyeceği ön seçime ilişkin, "Bugün takvimin birinci günü. 28 Şubat'a kadar ön seçimin seçicisi olmak isteyen Türkiye'nin bütün gençlerini ve Türkiye'nin bütün demokratlarını CHP'nin adayını belirlemekte görev almak üzere baba evine kaydolmaya ve yapılacak seçimde oy kullanmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart'ta yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti: "İçimizi karıştıramayacaksın. Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksın. Yargı aparatlarıyla önümüzü kesemeyceksin. Seni rekabete, namuslu bir yarışa, korkmadan karşımıza çıkmaya çağırıyorum. Halkın adayı karşında olacak, sana meydan okluyoruz. Krizi bitirecek, zaferi getireceğiz. Adayımızla beraber meydanlara çıkmaya, bir olmaya, birlikte olmaya, hiçbir ayrılmamaya kararlıyız. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak."

Kaynak: Haber Merkezi