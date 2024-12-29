AKP’den İstanbul’da Kongre Maratonu

Dün Esenler, Güngören, Avcılar ve Arnavutköy'de kongreler düzenleyen AKP’nin kongre maratonu bugün de devam ediyor. Kongrede konuşan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe AKP İstanbul İl Başkanı adayı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e desteğini açıklayan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Arkasında sımsıkı duracağız" dedi.

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‘Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' mottosuyla dün Esenler, Güngören, Avcılar ve Arnavutköy'de kongreler düzenleyen AKP’nin kongre maratonu devam ediyor.

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AKP'nin İstanbul'daki kongresine AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AKP İstanbul İl Başkanı adayı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte katıldı. Özdemir'in arkasında sımsıkı duracağını belirten Kabaktepe “Onun arkasında sımsıkı duracağız ve duruyoruz. Onun liderliğinde İstanbul'a yeniden bayrağımızı dikeceğiz inşallah” dedi.

AKP’den İstanbul’da Kongre Maratonu - Resim : 2

KONGREYE KİMLER KATILDI?

AKP’nin kongresine katılan isimler ise şöyle: AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AKP MKYK Üyeleri, AKP milletvekilleri, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri.

AKP’den İstanbul’da Kongre Maratonu - Resim : 3

İLÇE BAŞKANLARI YENİDEN SEÇİLDİ

Dört ilçedeki kongrelerde de mevcut ilçe başkanları partililerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Buna göre, AKP Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, AKP Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, AKP Avcılar İlçe Başkanı Gürkan Aksoy ve AKP Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek görevlerine devam edecek.

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AKP'de Kongre Maratonu: Ankara ve İstanbul Sona BırakıldıAKP'de Kongre Maratonu: Ankara ve İstanbul Sona BırakıldıGüncel

Kaynak: İHA

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