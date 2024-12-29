Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Takmıştı: AKP'ye Geçen Vekil Geçmişini Sildi

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyleyerek istifa ettiğini açıkladı. Suat Pamukçu istifasının ardından AKP'ye katıldı. Pamukçu’nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde taktı.

GEÇMİŞİNİ SİLDİ

AKP'de çalışmalarını sürdüren Pamukçu, Yeniden Refah Partisi milletvekili olduğu dönemde verdiği 3 kanun teklifini geri almak için Meclis Başkanlığı'na başvurdu.

Pamukçu’nun "SGK bünyesinde sosyal sigorta uzmanlığının ihdas edilmesi ve kurumda görev yapan personel ve yöneticilerin mali haklarının iyileştirilmesi", "Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasına dair teklifin önce Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görüşülmesi" ve "Kamu ve özel sektör işyerlerindeki engelliler için ayrılan kontenjanın artırılması" için verdiği kanun teklifleri Meclis Genel Kurulu’nda okunarak geri alındı.

Böylece Pamukçu, Yeniden Refah Partisi milletvekili olduğu dönemdeki geçmişini silmiş oldu.

Kaynak: Gazete Duvar