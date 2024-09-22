AKP'de Kongre Maratonu: Ankara ve İstanbul Sona Bırakıldı

AKP, 8. Büyük Olağan Kongre sürecine ilişkin çalışmalara yoğunlaştı. Öncelikle MKYK’da belirlenen kongre takvimi ve parti tüzüğüne göre, mahalle delege seçimlerinin yapılacağı ifade edildi. Bunun için “delege listelerinin ilanı, delege listelerinin kesinleşmesi” sürecini tamamlayan parti, mahalle delege seçimiyle belde ve ilçe kongre delegelerini tespit edecek.

ANKARA VE İSTANBUL NE ZAMAN?

Daha sonra belde ve ilçe kongrelerine geçecek ve 37 beldede kongre yapacak AKP’nin, 12 Ekim’de ise ilçe kongrelerinin başlaması bekleniyor. Bu süreci 90 gün olarak planlayan AKP, ilçe kongreleri devam ederken de süreci tamamlayan ilçeler için 28 Aralık’ta il kongrelerini başlatmayı hedefliyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongreleri ise en sona bırakıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi