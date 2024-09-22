Amazon'un Kararı Tartışmaları Alevlendirdi: Uzaktan Çalışma Tarih mi Oluyor?

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle dünyada yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, pandeminin sona ermesine rağmen kullanılmaya devam etti. Amazon’un CEO’su Andy Jassy gönderdiği notla bu dönemin artık sona ermeye başlayacağının sinyalini verdi. Andy, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, haftada 5 gün herkesi ofiste görmek istediğini belirtti.

OFİSE DÖNÜŞ KARARI ALDILAR

Amazon’un bu kararı iş dünyasındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Beyaz yakalıların, ofise dönüş kararlarından nasıl etkileneceği de merak konusu olan konular arasında yer aldı.

ABD’de yayın yayan The Wall Street Journal’de yer alan bir makalede, Amazon’un kararına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Hibrit çalışma birçok şirkette benimsenip yerleşmiş bir konuyken bir anda böyle bir kararın açıklanması ister istemez herkesi şaşırttı. Silikon Vadisinde şimdi herkes bunu konuşuyor.”

Birçok şirket hibrit çalışma konusunda çalışanlarıyla uzlaşmış haldeyken, Amazon’un böyle bir karar vermesi, farklı şirketlerde çalışan beyaz yakaları da endişelendirir hale geldi. Türkiye de dahil dünyanın birçok ülkesinde esnek çalışma modeli uygulanırken, haftanın bazı günleri ofisler boş kalıyordu.

10Haber’de yer alan habere göre, Amazon’un CEO’su Jassy’nin çalışanlarına gönderdiği mesajda yeni politikanın hem çalışana hem de şirkete fayda sağlayacağı iddia edilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“Ekip arkadaşlarımız ofise gelerek kültürümüzü daha kolay öğrenecek, modelleyecek ve uygulayacak. İşbirliği, beyin fırtınası, inovasyon daha kolay ve etkili olacak. Birbirinden öğrenen ekipler daha sorunsuz çalışacak.”

Andy Jassy’nin bu mesajı çalışanlar tarafından şüpheyle karşılanırken, asıl sebeplerden birinin de ‘eleman azaltmanın yeni yolu’ olduğu iddia edildi. Bu stratejiyle sisteme uyum sağlayamayacak olanların işten ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

AMAZON ÇALIŞANI ANINDA İŞ ARAMAYA BAŞLADI

Şirketin kararının ardından Amazon’da sistem mühendisi olarak çalışan CJ Felli isimli kişi, LinkedIn profilini “Yeni işlere açık”a çevirdi. Felli şu mesajı paylaştı:

“Seattle’daki ofise sadece 15 dakikalık mesafede yaşıyorum. Geçen yıldan beri haftada üç gün ofise gidiyorum, hatta son zamanlarda neredeyse her gün gittim. Amazon’da çalışmaktan gurur duyuyorum. Ama bu karar beni çok rahatsız etti. Çünkü özellikle orta seviye yetenekleri, özellikle ebeveynleri ve uzaktan çalışmak zorunda olanları kaybedileceğiz gibi görünüyor. Bir süre sonra Amazon’da sadece başlangıç seviyesi çalışanları olarak kalabiliriz, bu da şirketin sonunu getirir.”

HEM ŞİRKETE HEM ÇALIŞANA ZARARLI

Amazon’un kararının aksine, ofise dönmeye karşı olan şirketler de var. 5 gün ofise dönmenin zorlayıcı olduğu dillendirilirken, Calm adlı ruh sağlığı uygulamasının CEO’su David Ko, “Herkesi haftada beş gün işe getirmek sadece şirkete değil, çalışanların hayatlarına da büyük zarar verebilir” diyor. “Çalışanlarımız pozisyonlarına bağlı olarak haftada bir ila beş gün arasında ofise geliyor. Ayrıca zaman zaman bazı ekipleri belirli projeler için iki ila üç günlük işbirliği toplantılarına çağırıyoruz” dedi.

Kaynak: 10Haber