Eş Zamanlı Terör Operasyonunda 7 Gözaltı

Aydın'da jandarma ekipleri eş zamanlı terör operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

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Eş Zamanlı Terör Operasyonunda 7 Gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Efeler, Didim, Germencik, Kuşadası ve Söke ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP/ML-THKP/C) suçundan 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli hakkındaki adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA

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